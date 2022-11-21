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Федерация хоккея Москвы бессрочно отстранила игрока команды «Леопарды» за избиение судьи
Денис Ламехов
Вчера в 16:03

Федерация хоккея Москвы бессрочно отстранила игрока любительской команды «Леопарды» Николая Ризина из‑за избиения судьи. На заявление организации обратил внимание РБК.

Теперь ФХМ обратится в Федерацию хоккея России с ходатайством об отстранении спортсмена от турниров под ее эгидой.

19 ноября Ризин ударил судью клюшкой, а затем избил ногами из‑за того, что тот принял решение удалить спортсмена. По данным телеграм-канала «Московские новости», после нападения арбитр не смог продолжить матч.

О результатах полицейской проверки, начатой после инцидента, на данный момент ничего не известно. Как отмечало РИА «Новости», Николай Ризин не в первый раз избил судью. Ранее он ударил арбитра головой о заградительное стекло.

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