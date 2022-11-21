Федерация хоккея Москвы бессрочно отстранила игрока команды «Леопарды» за избиение судьи

Федерация хоккея Москвы бессрочно отстранила игрока любительской команды «Леопарды» Николая Ризина из‑за избиения судьи. На заявление организации обратил внимание РБК.
Теперь ФХМ обратится в Федерацию хоккея России с ходатайством об отстранении спортсмена от турниров под ее эгидой.
19 ноября Ризин ударил судью клюшкой, а затем избил ногами из‑за того, что тот принял решение удалить спортсмена. По данным телеграм-канала «Московские новости», после нападения арбитр не смог продолжить матч.
О результатах полицейской проверки, начатой после инцидента, на данный момент ничего не известно. Как отмечало РИА «Новости», Николай Ризин не в первый раз избил судью. Ранее он ударил арбитра головой о заградительное стекло.