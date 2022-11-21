«ЛитРес» и «Эксмо» выпустили аудиогид по московским местам Виктора Пелевина

Книжный сервис «ЛитРес» и издательство «Эксмо» выпустили аудиогид по местам, связанным с московской жизнью Виктора Пелевина. С ним можно ознакомиться здесь.
Выпуск путеводителя приурочен к 60-летию писателя. Текст для гида написал журналист Вадим Смыслов, озвучил его актер Максим Суханов. Его же голосом озвучены две последние к текущему моменту книги Пелевина — «KGBT+» и «Transhumanism Inc.»
Отправная точка прогулки — дом № 8 на Тверской улице, где Пелевин родился, вырос и познакомился с буддизмом. Через дорогу — в девятом доме на Тверском бульваре, в квартире на пятом этаже — разворачивается действие романа «Чапаев и Пустота». Также в аудиогид вошли маршруты, связанные с местами учебы Пелевина, журналами и издательствами, публиковавшими его книги.
Кроме того, в списке есть последнее известное место пребывания писателя в Северном Чертаново: один из классиков современной русской литературы, номинант на Нобелевскую премию, обладатель «Большой книги», «Национального бестселлера», премии Андрея Белого в последний раз появлялся на публике больше 20 лет назад.