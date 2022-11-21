«ЛитРес» и «Эксмо» выпустили аудиогид по московским местам Виктора Пелевина

Отправная точка прогулки — дом № 8 на Тверской улице, где Пелевин родился, вырос и познакомился с буддизмом. Через дорогу — в девятом доме на Тверском бульваре, в квартире на пятом этаже — разворачивается действие романа «Чапаев и Пустота». Также в аудиогид вошли маршруты, связанные с местами учебы Пелевина, журналами и издательствами, публиковавшими его книги.