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«ЛитРес» и «Эксмо» выпустили аудиогид по московским местам Виктора Пелевина
Денис Ламехов
Вчера в 14:41

Книжный сервис «ЛитРес» и издательство «Эксмо» выпустили аудиогид по местам, связанным с московской жизнью Виктора Пелевина. С ним можно ознакомиться здесь.

Выпуск путеводителя приурочен к 60-летию писателя. Текст для гида написал журналист Вадим Смыслов, озвучил его актер Максим Суханов. Его же голосом озвучены две последние к текущему моменту книги Пелевина — «KGBT+» и «Transhumanism Inc.»

Отправная точка прогулки — дом № 8 на Тверской улице, где Пелевин родился, вырос и познакомился с буддизмом. Через дорогу — в девятом доме на Тверском бульваре, в квартире на пятом этаже — разворачивается действие романа «Чапаев и Пустота». Также в аудиогид вошли маршруты, связанные с местами учебы Пелевина, журналами и издательствами, публиковавшими его книги.

Кроме того, в списке есть последнее известное место пребывания писателя в Северном Чертаново: один из классиков современной русской литературы, номинант на Нобелевскую премию, обладатель «Большой книги», «Национального бестселлера», премии Андрея Белого в последний раз появлялся на публике больше 20 лет назад.

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