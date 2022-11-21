Деревянную усадьбу Александра Островского в Москве отреставрируют к 200-летию писателя

Дом-музей Александра Островского на Малой Ордынке в Москве отреставрируют к 200-летию со дня рождения драматурга, пишет РИА «Новости» со ссылкой на мэрию столицы.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила: «Над реставрацией особняка XIX века, в котором родился и провел первые годы жизни классик русской литературы, сейчас работают больше 50 специалистов. Вместе с еще несколькими зданиями усадьбы дом войдет в состав современного выставочного комплекса».
По словам руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, реставраторы переберут сруб особняка, укрепят его и заменят отдельные венцы, находящиеся в плохом состоянии. В зданиях усилят фундаменты, стены, стропильные конструкции и кровлю, восстановят окна и двери по сохранившимся образцам.
Особняк, где в 1823 году родился и прожил три года Островский, построили в 1822 году. В 1870–1880-е годы его перестраивали. В советское время в здании сначала располагались коммунальные квартиры, затем его передали Государственному центральному театральному музею имени Бахрушина.
В 1984-м в доме открылся Музей Островского, который стал филиалом Бахрушинского. В его собрании порядка 50 тыс. предметов. Это, например, дневники, записные книжки и автографы драматурга, а также письма Ивана Тургенева, Федора Достоевского, Николая Некрасова, Петра Чайковского и других.