Деревянную усадьбу Александра Островского в Москве отреставрируют к 200-летию писателя

Особняк, где в 1823 году родился и прожил три года Островский, построили в 1822 году. В 1870–1880-е годы его перестраивали. В советское время в здании сначала располагались коммунальные квартиры, затем его передали Государственному центральному театральному музею имени Бахрушина.