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Деревянную усадьбу Александра Островского в Москве отреставрируют к 200-летию писателя
Денис Ламехов
Вчера в 12:39

Дом-музей Александра Островского на Малой Ордынке в Москве отреставрируют к 200-летию со дня рождения драматурга, пишет РИА «Новости» со ссылкой на мэрию столицы.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила: «Над реставрацией особняка XIX века, в котором родился и провел первые годы жизни классик русской литературы, сейчас работают больше 50 специалистов. Вместе с еще несколькими зданиями усадьбы дом войдет в состав современного выставочного комплекса».

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По словам руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, реставраторы переберут сруб особняка, укрепят его и заменят отдельные венцы, находящиеся в плохом состоянии. В зданиях усилят фундаменты, стены, стропильные конструкции и кровлю, восстановят окна и двери по сохранившимся образцам.

Особняк, где в 1823 году родился и прожил три года Островский, построили в 1822 году. В 1870–1880-е годы его перестраивали. В советское время в здании сначала располагались коммунальные квартиры, затем его передали Государственному центральному театральному музею имени Бахрушина.

В 1984-м в доме открылся Музей Островского, который стал филиалом Бахрушинского. В его собрании порядка 50 тыс. предметов. Это, например, дневники, записные книжки и автографы драматурга, а также письма Ивана Тургенева, Федора Достоевского, Николая Некрасова, Петра Чайковского и других.

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Александр ОстровскийНаталья СергунинаАлексей ЕмельяновФедор ДостоевскийНиколай НекрасовПетр Чайковский
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