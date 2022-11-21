Сына бывшего детского омбудсмена Астахова приговорили к 3,5 года тюрьмы за мошенничество

Дело против него было возбуждено в декабре прошлого года. По версии следствия, Астахов-младший и его партнер Дмитрий Аресьев познакомились с директором ООО «Омега» Евгением Разгоняевым. Они узнали, что тот не может получить займ в кредитных организациях, и предложили свою помощь.