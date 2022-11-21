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Сына бывшего детского омбудсмена Астахова приговорили к 3,5 года тюрьмы за мошенничество
Дарья Мельникова
Вчера в 12:36

Фрунзенский районный суд Саратова приговорил к 3,5 года тюрьмы предпринимателя Антона Астахова. Об этом пишет местное издание «Взгляд-инфо».

Сына экс-уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова признали виновным по части четвертой статьи 159 УК о мошенничестве в особо крупном размере.

«Судья не учел обстоятельства, нафантазировал. Мы предполагали, что может быть такой беспредел. Судья трус, не стал смотреть то, что мы ему предоставляли… Он сделал необоснованные незаконные выводы», — заявил подсудимый после оглашения приговора.

Дело против него было возбуждено в декабре прошлого года. По версии следствия, Астахов-младший и его партнер Дмитрий Аресьев познакомились с директором ООО «Омега» Евгением Разгоняевым. Они узнали, что тот не может получить займ в кредитных организациях, и предложили свою помощь.

«Взгляд-инфо» пишет, что по указанию Аресьева Разгоняев прибыл в «НВКбанк» и открыл кредитную линию. От лица ООО «Омега» он оставил в залог подложные документы на маломерное судно и тягач. В итоге банк одобрил кредит на 75 млн рублей.

По данным СК, Аресьев совершил несколько фиктивных сделок, переведя средства со счета ООО «Омега» на другие расчетные счета.

Астахов-младший свою вину не признал. Его партнер уехал из России и в настоящее время находится в розыске.

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