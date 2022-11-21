Сейчас доставка грузов дронами в России возможна только в виде тестов в рамках экспериментальных правовых режимов. На данный момент их два. Один — на Чукотке, Камчатке, в ЯНАО и ХМАО, где доставку дронами тестирует «Почта России». Второй — в Томской области, где испытываются грузовые беспилотники с максимальной взлетной массой более 30 килограмм.