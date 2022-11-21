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СМИ: в России планируют строить дома с терминалами для посадки дронов — они будут перевозить грузы
Денис Ламехов
Вчера в 11:38

В России планируют строить дома с терминалами для посадки воздушных беспилотников. По данным «Известий», такой проект прорабатывают Минстрой и ВЭБ.РФ.

Издание пишет, что вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров поручил подготовить меры по увеличению числа домов, оснащенных такими терминалами. Горизонт планирования в рамках инициативы — три года.

Предполагается, что беспилотники смогут доставлять грузы прямо к месту жительства россиян. В Минстрое сообщили, что для реализации нововведения придется дополнить регламенты строительства и ввода в эксплуатацию зданий и сооружений.

Сейчас доставка грузов дронами в России возможна только в виде тестов в рамках экспериментальных правовых режимов. На данный момент их два. Один — на Чукотке, Камчатке, в ЯНАО и ХМАО, где доставку дронами тестирует «Почта России». Второй — в Томской области, где испытываются грузовые беспилотники с максимальной взлетной массой более 30 килограмм.

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Денис Мантуров
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