Издание пишет, что вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров поручил подготовить меры по увеличению числа домов, оснащенных такими терминалами. Горизонт планирования в рамках инициативы — три года.
Предполагается, что беспилотники смогут доставлять грузы прямо к месту жительства россиян. В Минстрое сообщили, что для реализации нововведения придется дополнить регламенты строительства и ввода в эксплуатацию зданий и сооружений.
Сейчас доставка грузов дронами в России возможна только в виде тестов в рамках экспериментальных правовых режимов. На данный момент их два. Один — на Чукотке, Камчатке, в ЯНАО и ХМАО, где доставку дронами тестирует «Почта России». Второй — в Томской области, где испытываются грузовые беспилотники с максимальной взлетной массой более 30 килограмм.