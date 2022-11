The Doors выпустили потерянный трек «Paris Blues» и показали клип на него

Песня появится на виниловом сборнике The Doors под названием «Paris Blues». Его релиз запланирован на 25 ноября. На пластинке можно будет услышать «I Will Never Be Untrue», предназначавшуюся для альбома «Morrison Hotel», а также песни «Who Do You Love» и «Rock Me Baby», записанные совместно с Альбертом Кингом в 1970 году.