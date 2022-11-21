The Doors выпустили потерянный трек «Paris Blues» и показали клип на него

Культовая рок-группа The Doors опубликовала последнюю неизданную студийную запись. Вместе с треком вышел и клип.
«Paris Blues» прошла долгий и извилистый путь к своему релизу. Блюзовая песня была записана группой во время одной из сессий для альбома «The Soft Parade» (1969), либо во время создания «L. A. Woman» (1971). «Никто точно не помнит», — сказано в описании под роликом.
Мастер-пленка с песней была утеряна, осталась лишь одна копия, которая хранилась у клавишника группы Рэя Манзарека. Однако она была частично повреждена его сыном Пабло, который записал поверх трека несколько своих фрагментов.
«Теперь, благодаря творческому редактированию, песня была спасена из безвестности для нового альбома», — подчеркивают музыканты.
Песня появится на виниловом сборнике The Doors под названием «Paris Blues». Его релиз запланирован на 25 ноября. На пластинке можно будет услышать «I Will Never Be Untrue», предназначавшуюся для альбома «Morrison Hotel», а также песни «Who Do You Love» и «Rock Me Baby», записанные совместно с Альбертом Кингом в 1970 году.