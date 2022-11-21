Реклама
Новости
Тейлор Свифт победила в главной номинации American Music Awards 2022
Дарья Мельникова
Вчера в 10:56

Тейлор Свифт победила в номинации «Артист года» музыкальной премии American Music Awards 2022.

Среди претендентов на главную награду премии были Гарри Стайлз, Адель, Обри Дрейк Грэм (Drake), The Weeknd, Бейонсе и Bad Bunny.

В других номинациях победили:

  • Лучшая певица (в категориях «Поп» и «Кантри») — Тейлор Свифт;
  • Лучший поп-певец — Гарри Стайлз;
  • Лучшая поп-группа — BTS;
  • Альбом года (в категориях «Поп» и «Кантри») — «Red (Taylor’s Version)» Тейлор Свифт;
  • Лучший кантри-певец — Морган Уоллен;
  • Лучшие исполнители хип-хопа — Ники Минаж и Кендрик Ламар;
  • Лучшие R’n’B-исполнители — Бейонсе и Крис Браун;
  • Лучший рок-исполнитель — Machine Gun Kelly;
  • «Новый артист года» — Дав Кэмерон;
  • Коллаборация года — песня «Cold Heart (PNAU Remix)» Элтона Джона и Дуа Липы;
  • Лучшее музыкальное видео — «All Too Well: The Short Film» Тейлор Свифт.

Это не первый раз, когда Свифт забирает главную награду American Music Awards. В 2020 году певица стала обладательницей звания артиста года. Она также получила статуэтку за клип на песню «Cardigan» и как лучший артист, исполняющий поп- и рок-музыку.

расскажите друзьям
люди
АдельЭйбeл ТесфайеЭлтон ДжонГарри СтайлзКендрик ЛамарКрис Браун
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»