Тейлор Свифт победила в главной номинации American Music Awards 2022

Среди претендентов на главную награду премии были Гарри Стайлз, Адель, Обри Дрейк Грэм (Drake), The Weeknd, Бейонсе и Bad Bunny.
В других номинациях победили:
- Лучшая певица (в категориях «Поп» и «Кантри») — Тейлор Свифт;
- Лучший поп-певец — Гарри Стайлз;
- Лучшая поп-группа — BTS;
- Альбом года (в категориях «Поп» и «Кантри») — «Red (Taylor’s Version)» Тейлор Свифт;
- Лучший кантри-певец — Морган Уоллен;
- Лучшие исполнители хип-хопа — Ники Минаж и Кендрик Ламар;
- Лучшие R’n’B-исполнители — Бейонсе и Крис Браун;
- Лучший рок-исполнитель — Machine Gun Kelly;
- «Новый артист года» — Дав Кэмерон;
- Коллаборация года — песня «Cold Heart (PNAU Remix)» Элтона Джона и Дуа Липы;
- Лучшее музыкальное видео — «All Too Well: The Short Film» Тейлор Свифт.
Это не первый раз, когда Свифт забирает главную награду American Music Awards. В 2020 году певица стала обладательницей звания артиста года. Она также получила статуэтку за клип на песню «Cardigan» и как лучший артист, исполняющий поп- и рок-музыку.