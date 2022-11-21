«Коммерсант»: под законопроект о рекомендательных алгоритмах могут попасть все интернет-сервисы

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил, что принятие законопроекта в части онлайн-продаж «отбросит рынок в прошлое». «Без рекомендательных алгоритмов интернет-магазины превратятся в каталоги, которые использовались 20 лет назад», — сказал он. Потери отрасли от подобного регулирования Соколов оценил в более чем 100 млрд рублей ежегодно.