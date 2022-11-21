«Коммерсант»: под законопроект о рекомендательных алгоритмах могут попасть все интернет-сервисы

Под действие разрабатываемого в России законопроекта о рекомендательных алгоритмах могут попасть все интернет-сервисы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на одну из последних версий документа.
Проект закона предполагает, что владельцы всех сайтов, где используются механизмы рекомендаций, должны будут предоставить пользователям возможность выключить их «полностью или частично».
Документ разрабатывает зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин. Законопроект, по его словам, находится в высокой степени готовности. Его могут внести в Госдуму до конца 2022 года.
Как сообщает издание со ссылкой на Горелкина, инициатива предполагает «ответственный подход к использованию рекомендательных алгоритмов от всех участников рынка в целях защиты прав пользователей и недопущения манипуляций со стороны цифровых платформ».
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил, что принятие законопроекта в части онлайн-продаж «отбросит рынок в прошлое». «Без рекомендательных алгоритмов интернет-магазины превратятся в каталоги, которые использовались 20 лет назад», — сказал он. Потери отрасли от подобного регулирования Соколов оценил в более чем 100 млрд рублей ежегодно.
Директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян отметил, что распространение законопроекта на все интернет-сервисы, включая коммерцию, приведет к необходимости пересмотра ими бизнес-модели, а также негативно скажется на развитии технологий.
Неназванный собеседник газеты в сфере ИТ сообщил, что частично отключать рекомендательные технологии технически невозможно, а полное их отключение потребует затрат. Он пояснил: «Это повлечет необходимость поддержки не менее двух версий платформы».
Регулирование рекомендательных алгоритмов обсуждается с 2021 года. Изначально депутаты обосновывали его необходимость тем, что подобранный такими механизмами контент повышает риски социальных конфликтов. Против инициативы в разное время выступали владельцы соцсетей и поисковых систем, включая VK и «Яндекс», онлайн-кинотеатры и технологические стартапы, разрабатывающие механизмы рекомендаций.