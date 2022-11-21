Жан-Мари Штрауб родился 8 января 1933 года в Меце, Франция. Начинал как ассистент Робера Брессона и Жака Риветта, был близок с Франсуа Трюффо. Творил в паре с французской кинематографисткой Даниель Юйе — их совместная работа началась в первой половине 1960-х. Они снимали радикальное политизированное кино, по методу подачи материала подчеркнуто минималистичное.