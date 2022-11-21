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Умер французский кинорежиссер Жан-Мари Штрауб — партнер и соратник Даниель Юйе
Денис Ламехов
Вчера в 09:15

Cкончался французский кинорежиссер Жан-Мари Штрауб. Об этом сообщает Variety.

Смерть наступила утром 20 ноября. Штраубу было 89 лет, он умер в своем доме в небольшом швейцарском городе Роль. О причинах смерти режиссера не сообщается.

Жан-Мари Штрауб родился 8 января 1933 года в Меце, Франция. Начинал как ассистент Робера Брессона и Жака Риветта, был близок с Франсуа Трюффо. Творил в паре с французской кинематографисткой Даниель Юйе — их совместная работа началась в первой половине 1960-х. Они снимали радикальное политизированное кино, по методу подачи материала подчеркнуто минималистичное.

В основе картин Штрауба-Юйе — литературные или музыкальные источники. Среди них — произведения Бертольта Брехта, Генриха Белля, Арнольда Шенберга. В 1984 году пара получила главный приз Берлинского кинофестиваля за ленту «Классовые отношения» по неоконченному роману Франца Кафки «Америка».

Большую часть жизни Штрауб и Юйе прожили вместе, не регистрируя брак. Юйе умерла от рака в 2006 году, Штрауб продолжил работу в кино в одиночестве, был женат. Последняя его лента «Коммунисты» увидела свет в 2014 году.

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