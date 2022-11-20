На Украине из‑за боевых действий без работы остались 5 млн человек

По крайней мере 5 млн человек потеряли работу с начала боевых действий на территории Украины. Уровень безработицы в стране «существенно вырос», заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная на польско-украинском экономическом форуме.
По ее словам, боевые действия продолжаются в регионах, где было занято 10 млн человек, сотни рабочих погибли в боях, еще 7 млн уехали из страны. В целях стабилизации рынка труда и экономики украинские власти запустили программы доступного кредитования и грантовой поддержки для бизнеса, перемещения предприятий «с опасных территорий в относительно безопасные», привлечения безработных к общественным работам.
Украина рассчитывает вернуть граждан, покинувших ее из‑за боевых действий, добавила Бережная. Также власти ожидают поддержку партнеров по восстановлению страны и реализацию социальных программ для возвращения украинцев.
В октябре власти Украины создали специальное удостоверение, которое призвано помочь вернуться в страну тем гражданам, которые утратили собственные удостоверения личности. Его планируется изготавливать за пять дней на бесплатной основе.