Явка на досрочных выборах президента Казахстана составила 69,43%

В Казахстане завершились досрочные выборы президента. Явка составила 69,43%, сообщается в телеграммной-канале ЦИК республики.
В сообщении отмечается, что право голосовать есть у 11,9 млн граждан Казахстана. Из них участвовали в выборах 8,2 млн человек.
Наибольшая явка зафиксирована в Жетысуской области (81,42%). В Алма-Ате этот показатель оказался наименьшим — 28,72%.
Инициатором досрочного проведения выборов в начале сентября выступил действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что необходимо «комплексно перезагрузить ключевые госинституты в соответствии с новой стратегией», чтобы «активизировать совместную работу для благополучия каждого гражданина и процветания страны».
«Политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое», — сказал тогда президент.
В середине сентября Токаев утвердил поправки, по которым президентский срок увеличивается до семи лет, однако президент не имеет права на переизбрание.