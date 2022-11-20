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Явка на досрочных выборах президента Казахстана составила 69,43%
Виктория Шанина
Вчера в 20:56

В Казахстане завершились досрочные выборы президента. Явка составила 69,43%, сообщается в телеграммной-канале ЦИК республики.

В сообщении отмечается, что право голосовать есть у 11,9 млн граждан Казахстана. Из них участвовали в выборах 8,2 млн человек.

Наибольшая явка зафиксирована в Жетысуской области (81,42%). В Алма-Ате этот показатель оказался наименьшим — 28,72%.

Инициатором досрочного проведения выборов в начале сентября выступил действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что необходимо «комплексно перезагрузить ключевые госинституты в соответствии с новой стратегией», чтобы «активизировать совместную работу для благополучия каждого гражданина и процветания страны».

«Политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое», — сказал тогда президент.

В середине сентября Токаев утвердил поправки, по которым президентский срок увеличивается до семи лет, однако президент не имеет права на переизбрание.

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ЦИК России
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