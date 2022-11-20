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Из Израиля в Катар впервые совершили прямой рейс. На билетах было написано «Делаем историю»
Виктория Шанина
Вчера в 18:11

Кипрская авиакомпания Tus Airways выполнила первый в истории прямой пассажирский рейс из Израиля в Катар. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на израильские СМИ.

На борту самолета находились 180 футбольных болельщиков. Они прибыли на чемпионат мира, который проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Пассажиры получили билеты с надписью «Делаем историю» на трех языках — иврите, арабском и английском.

Это не единственный перелет Катар — Израиль, который совершит Tus Airways. Авиакомпания планирует выполнить шесть таких рейсов и еще столько же — в обратном направлении. Программа полетов рассчитана только на время проведения чемпионата мира по футболу.

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Ассоциация туроператоров России
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