Из Израиля в Катар впервые совершили прямой рейс. На билетах было написано «Делаем историю»

Кипрская авиакомпания Tus Airways выполнила первый в истории прямой пассажирский рейс из Израиля в Катар. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на израильские СМИ.
На борту самолета находились 180 футбольных болельщиков. Они прибыли на чемпионат мира, который проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Пассажиры получили билеты с надписью «Делаем историю» на трех языках — иврите, арабском и английском.
Это не единственный перелет Катар — Израиль, который совершит Tus Airways. Авиакомпания планирует выполнить шесть таких рейсов и еще столько же — в обратном направлении. Программа полетов рассчитана только на время проведения чемпионата мира по футболу.