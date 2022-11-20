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В гей-клубе в Колорадо произошла стрельба. Погибли пять человек
Виктория Шанина
Вчера в 17:12

В результате стрельбы в гей-клубе в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, погибли по меньшей мере пять человек, еще 18 были ранены. Об этом пишет CNN со ссылкой на местную полицию.

Незадолго до полуночи, начиная с 23.57 по местному времени (20 ноября, 9.57 по московскому времени), по номеру 911 поступили многочисленные звонки о стрельбе в Club Q. Предполагаемого стрелка задержали на месте.

Лейтенант полиции Колорадо-Спрингс Памела Кастро рассказала CNN, что подозреваемый был госпитализирован и находится под стражей.

Руководство Club Q опубликовало в своих соцсетях заявление, в котором поблагодарила своих «героических посетителей, которые усмирили стрелка и положили конец этому нападению на почве ненависти».

«Club Q опустошен бессмысленным нападением на наше сообщество», — пишут в своем обращении представители клуба.

В полиции не сказали, чем закончилось нападение, однако уточнили, что это «не было перестрелкой с участием полицейских».

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