В гей-клубе в Колорадо произошла стрельба. Погибли пять человек

В результате стрельбы в гей-клубе в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, погибли по меньшей мере пять человек, еще 18 были ранены. Об этом пишет CNN со ссылкой на местную полицию.
Незадолго до полуночи, начиная с 23.57 по местному времени (20 ноября, 9.57 по московскому времени), по номеру 911 поступили многочисленные звонки о стрельбе в Club Q. Предполагаемого стрелка задержали на месте.
Лейтенант полиции Колорадо-Спрингс Памела Кастро рассказала CNN, что подозреваемый был госпитализирован и находится под стражей.
Руководство Club Q опубликовало в своих соцсетях заявление, в котором поблагодарила своих «героических посетителей, которые усмирили стрелка и положили конец этому нападению на почве ненависти».
«Club Q опустошен бессмысленным нападением на наше сообщество», — пишут в своем обращении представители клуба.
В полиции не сказали, чем закончилось нападение, однако уточнили, что это «не было перестрелкой с участием полицейских».