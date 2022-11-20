Умер арт-директор Esquire Джордж Лоис

В возрасте 91 года скончался арт-директор американского журнала Esquire Джордж Лоис. Об этом сообщила газета The New York Times.
По словам его сына Люка, Лоис скончался 18 ноября в своем доме на Манхэттене. Он ушел из жизни через два месяца после кончины супруги.
Джордж Лоис родился 26 июня 1931 года. Он поступил в художественный Институт Пратта в Нью-Йорке, однако на втором курсе покинул учебное заведение и начал работать ассистентом Ребы Сочис, дизайнера Esquire в 1930-е. Позже стал арт-директором телерадиокомпании CBS, а с 1957 года работал в крупнейших рекламных агентствах Нью-Йорка.
Арт-директором Esquire Джордж Лоис был с 1962 по 1972 год. Наибольшую известность ему принесли культовые обложки, которые он разработал для журнала. На них он отображал проблемы расизма, политики, Вьетнамской войны и многие другие.
На одну из своих обложек Лоис поместил боксера Сонни Листона в шапке Санта-Клауса (на тот момент Рождество у американцев ассоциировалось исключительно с белым Санта-Клаусом). На другую — вьетнамских детей с Уильямом Лоузом Келли-младшим, причастным к массовому убийству мирных жителей в Сонгми во время войны США во Вьетнаме. А Энди Уорхол был изображен в огромной банке томатного супа Кэмпбелл.
За свою шестидесятилетнюю карьеру Лоис успел основать несколько рекламных агентств, написать ряд книг про маркетинг, участвовал в создании кампаний, которые были отмечены множеством наград. Сейчас Джордж Лоис известен как один из самых влиятельных дизайнеров и арт-директоров.