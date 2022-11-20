Умер арт-директор Esquire Джордж Лоис

На одну из своих обложек Лоис поместил боксера Сонни Листона в шапке Санта-Клауса (на тот момент Рождество у американцев ассоциировалось исключительно с белым Санта-Клаусом). На другую — вьетнамских детей с Уильямом Лоузом Келли-младшим, причастным к массовому убийству мирных жителей в Сонгми во время войны США во Вьетнаме. А Энди Уорхол был изображен в огромной банке томатного супа Кэмпбелл.