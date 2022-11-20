Министр просвещения Кравцов: о «преступлениях киевского режима» напишут в школьных учебниках

О «преступлениях киевского режима» в ДНР и ЛНР напишут в российских школьных учебниках по истории, передает ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова. Чиновник выступил на научно-практическом форуме «Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика».
«Абсолютно поддерживаю, что те преступления нацистского режима, киевского режима, которые происходили в Донецкой и Луганской народных республиках, которые сегодня происходят, обязательно должны найти соответствующую оценку… Обязательно это все должно найти отражение в развитии проекта „Без срока давности“ и в учебниках истории», — сказал он.
Ранее Минпросвещения внесло спецоперацию России на территории Украины в образовательные стандарты по истории для учащихся 10–11-х классов российских школ.
Также школьникам с 5 по 11 класс проводят обязательные уроки «Разговоры о важном», в ходе которых воспитываются «патриотизм и нравственность». Весь учебный год на этих уроках будут рассказывать о спецоперации на Украине и доносить мысль, «что жители Луганской и Донецкой народных республик — русские люди».