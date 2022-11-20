Министр просвещения Кравцов: о «преступлениях киевского режима» напишут в школьных учебниках

Также школьникам с 5 по 11 класс проводят обязательные уроки «Разговоры о важном», в ходе которых воспитываются «патриотизм и нравственность». Весь учебный год на этих уроках будут рассказывать о спецоперации на Украине и доносить мысль, «что жители Луганской и Донецкой народных республик — русские люди».