На двух российских телеканалах заглушили слова «мир» и «война» в песнях

«Муз-ТВ» заглушил слова «мир» и «война» в песне группы «Гости из будущего» «Все решено». Кавер на нее исполняла певица Zivert в программе «Битва поколений». Дважды звук пропал в строчке «Мы голосуем за мир, но снова в моде война».