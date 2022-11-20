На двух российских телеканалах заглушили слова «мир» и «война» в песнях

Российские телеканалы «Муз-ТВ» и ТНТ глушат слова «мир» и «война» в развлекательных шоу. На это обратили внимание издание «Подъем» и телеканал RTVI.
«Муз-ТВ» заглушил слова «мир» и «война» в песне группы «Гости из будущего» «Все решено». Кавер на нее исполняла певица Zivert в программе «Битва поколений». Дважды звук пропал в строчке «Мы голосуем за мир, но снова в моде война».
Ведущий программы Константин Анисимов не смог объяснить «Подъему» пропажу слов и рекомендовал обратиться в пресс-службу «Муз-ТВ».
ТНТ вырезал слово «война» из песни «Как не быть молоком» Саввы Розанова, известного как «Синекдоха Монток». Звук пропал на строчке «Немыслимые дети, прошедшие войну».
26 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить материалы, в которых российская спецоперация на территории Украины «называется нападением, вторжением, либо объявлением войны».