Телеканал «Мульт» масштабную новогоднюю елку в «Крокусе»

Главный герой шоу — художник-мультипликатор из Мультимира, который готовится к Новому году. Дед Мороз подарил ему волшебную палитру: если раскрасить любой рисунок, он оживает. Чтобы помочь художнику устроить грандиозный праздник, с экранов сходят любимые герои из мультфильма. Но вместе с ними оживает и главный злодей, который хочет лишить Мультимир его ярких красок.