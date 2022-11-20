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Телеканал «Мульт» масштабную новогоднюю елку в «Крокусе»
Виктория Шанина
Вчера в 15:04

В «Крокус Сити Холле» состоится серия ярких, зрелищных и масштабных новогодних шоу от телеканала «Мульт» при поддержке телерадиокомпании ВГТРК. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

Организаторы подготовили уникальный интерактив для полного погружения в сюжет — игры с гигантскими надувными предметами от партера до балкона. Кроме того, зрителей ждут визуальные спецэффекты впечатляющего масштаба, сложные цирковые трюки и акробатические номера, интерактив со зрителями каждые 10 минут и три большие игры со всем залом.

Это будет самая крупнобюджетная детская елка в России: 6000 зрителей в зале, 250 артистов на сцене, 60 артистов в зрительном зале, 400 костюмов и 200 надувных предметов, падающих с потолка.

На сцене «Крокуса» появятся самые популярные и любимые детские персонажи — Сказочный патруль, отважный Кощей, энергичные Лео и Тига, а также жизнерадостные Ми-ми-мишки.

Главный герой шоу — художник-мультипликатор из Мультимира, который готовится к Новому году. Дед Мороз подарил ему волшебную палитру: если раскрасить любой рисунок, он оживает. Чтобы помочь художнику устроить грандиозный праздник, с экранов сходят любимые герои из мультфильма. Но вместе с ними оживает и главный злодей, который хочет лишить Мультимир его ярких красок.

Помимо незабываемых впечатлений, зрители получат фирменный подарок «Мультикейс» с конфетами и пазлом, украшенный любимыми героями из мультфильмов. А самым активным достанутся сюрпризы от спонсоров.

Елка в «Крокусе» будет проходить с 24 по 30 декабря 2022 года, а также с 2 по 7 января 2023-го. Билеты можно найти на сайте «Афиши».

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