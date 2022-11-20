Участники COP27 договорились о финансовой поддержке бедных стран, пострадавших от изменения климата

По данным агентства, саммит был близок к провалу в последний день, 18 ноября. Однако COP27 продлили еще на один день, тогда и был заключен договор, который Bloomberg называет историческим.
Цель фонда — помочь уязвимым странам справиться со штормами, наводнениями и «другими бедствиями, вызванными историческими выбросами углерода развитыми странами», пишет Reuters.
Сперва фонд будут формировать из взносов более развитых и богатых стран, а также частных лиц, общественных организаций и финансовых институтов.
При этом, как отмечает Reuters, меры по борьбе с выбросами (причиной всех климатических проблем в бедных странах) усилены не были.
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