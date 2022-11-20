В РПЦ призвали не вводить уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ

Наказывать по уголовной статье за пропаганду ЛГБТ в России не нужно, считает председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Его слова, сказанные в эфире «Россия 24», передает РБК.
«Мое мнение, что уголовных преследований, конечно же, быть не должно. Но пропаганды [ЛГБТ] — ни прямой, ни косвенной — тоже быть не может. Это, я считаю, абсолютно правильно», — поделился мнением священник.
Законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды прошел первое чтение 27 октября. Депутаты поддержали его единогласно. Второе чтение документа намечено на 27 ноября.
Документ предполагает запрет пропаганды негетеросексуальных отношений не только среди детей, но и среди взрослых. К информации, запрещенной к распространению среди несовершеннолетних, добавляется любая демонстрация ЛГБТК-отношений, а также сообщения, «способные вызвать желание сменить пол».
Законопроект обязывает платные ресурсы установить специальный код, подтверждающий возраст пользователя, для доступа к такой информации. Если технической возможности нет, распространение подобных материалов полностью запрещено. Фильмы, которые «пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения», не будут получать прокатное удостоверение. Реклама с подобной информацией тоже запрещена.