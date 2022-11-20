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Слушаем саундтрек к фильму «Целиком и полностью». Музыку написали Nine Inch Nails
Рустам Абдуллин
Вчера в 11:51

Трент Резнор и Аттикус Росс из группы Nine Inch Nails выпустили саундтрек к новому фильму Луки Гуаданьино «Целиком и полностью». В последний раз они писали музыку к фильму в 2020 году.

«Целиком и полностью» — вторая совместная работа режиссера Гуаданьино и актера Тимоте Шаламе после «Назови меня своим именем». Картина рассказывает историю двух подростков-каннибалов в Америке 1980-х годов.

Резнор и Росс также написали музыку к «Империи света» Сэма Мендеса. Премьера картины состоится 9 декабря.

В 2020 году музыканты выпустили саундтрек к фильму «Манк» Дэвида Финчера. В нем без малого 52 композиции.

Nine Inch Nails были созданы музыкантом Трентом Резнором в 1988 году в городе Кливленд, штат Огайо. Группа неоднократно становилась лауреатом премии «Грэмми».

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Лука ГуаданьиноСэм МендесДэвид Финчер
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