Слушаем саундтрек к фильму «Целиком и полностью». Музыку написали Nine Inch Nails

Трент Резнор и Аттикус Росс из группы Nine Inch Nails выпустили саундтрек к новому фильму Луки Гуаданьино «Целиком и полностью». В последний раз они писали музыку к фильму в 2020 году.
«Целиком и полностью» — вторая совместная работа режиссера Гуаданьино и актера Тимоте Шаламе после «Назови меня своим именем». Картина рассказывает историю двух подростков-каннибалов в Америке 1980-х годов.
Резнор и Росс также написали музыку к «Империи света» Сэма Мендеса. Премьера картины состоится 9 декабря.
В 2020 году музыканты выпустили саундтрек к фильму «Манк» Дэвида Финчера. В нем без малого 52 композиции.
Nine Inch Nails были созданы музыкантом Трентом Резнором в 1988 году в городе Кливленд, штат Огайо. Группа неоднократно становилась лауреатом премии «Грэмми».