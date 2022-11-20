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В твиттер загрузили третью часть «Форсажа». Модераторы не удаляли фильм больше суток
Рустам Абдуллин
Вчера в 09:10

Ближе к вечеру 18 ноября пользователь твиттера под ником Goos загрузил целиком фильмы «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Он уместился в 49 твитах.

Получилась серия двухминутных роликов, нарушающих закон США о защите авторских прав в цифровую эпоху. На данный момент тред с «Токийским дрифтом» уже заблокирован, но перед этим был доступен более суток.

Ранее Goos загружал целиком первую и вторую части «Форсажа», которые модераторы тоже не спешили удалять. Редактор издания Jalopnik нашел две причины, почему смотреть фильм в твиттере весело: посреди полного хаоса появляется занятие, которым одновременно занимаются тысячи людей, и студия Universal, вероятно, недовольна этим.

The Verge предполагает, что твиты с отрывками из ленты так долго оставались в открытом доступе из‑за недавних увольнений сотрудников Twitter, что привело к приостановке или замедлению системы страйков.

16 ноября Илон Маск предупредил работников, что их ждут «долгие рабочие дни с высокой интенсивностью». По его словам, только «исключительная производительность» будет критерием для продолжения работы в Twitter.

Сама же компания станет «крайне хардкорной», сообщил Маск. Тех, кто не готов к подобным изменениям, он призвал уволиться. От работников требовалось решить, остаются ли они в штате, до вечера 17 ноября.

В этот день западные СМИ писали, что после введения новых рабочих условий сотрудники Twitter начали массово увольняться. К примеру, The Verge не смог обратиться за комментарием к пресс-службе компании, потому что такого отдела у нее больше нет.

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