Риши Сунак впервые посетил Украину. Он пообещал, что Лондон выделит 60 млн долларов на помощь стране

«Я горжусь тем, что Великобритания была на стороне Украины с самого начала, и я здесь сегодня, чтобы сказать, что Великобритания и наши союзники будут продолжать поддерживать Украину, поскольку она борется за прекращение этой варварской войны и достижение справедливого мира», — цитирует Sky News Сунака.