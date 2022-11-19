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Риши Сунак впервые посетил Украину. Он пообещал, что Лондон выделит 60 млн долларов на помощь стране
Виктория Шанина
19 ноября 2022 18:03

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак впервые посетил Украину с официальным визитом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, в ходе встречи Зеленский и Сунак обсудили возможности защиты украинской и европейской энергетической безопасности, оборонное сотрудничество, а также дипломатическую ситуацию и «совместные международные усилия ради мира».

«Благодарю за принципиальную поддержку Украины и максимальную конструктивность в переговорах», — написал Владимир Зеленский.

По данным Sky News, Риши Сунак также пообещал, что Лондон окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, а также выделит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками. Пакет помощи оценивается в общей сложности в 50 млн фунтов стерлингов (почти 60 млн долларов).

«Я горжусь тем, что Великобритания была на стороне Украины с самого начала, и я здесь сегодня, чтобы сказать, что Великобритания и наши союзники будут продолжать поддерживать Украину, поскольку она борется за прекращение этой варварской войны и достижение справедливого мира», — цитирует Sky News Сунака.

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