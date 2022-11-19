Бэнкси обвинил бренд Guess в краже его граффити. Он призывает подписчиков украсть что‑то из магазина

Британский анонимный уличный художник Бэнкси призвал магазинных воров украсть что‑то из бутиков американского бренда Guess. Такое обращение он опубликовал в своем инстаграме*.
По словам Бэнкси, бренд незаконно разместил на витрине одно из граффити художника.
«Они помогли себе с помощью моей работы, не спрашивая меня об этом. Так что может быть плохого в том, что вы сделаете то же самое с их одеждой?» — пишет художник.
Как отмечает Hypebeast, после публикации этого поста Guess закрыл магазин и завесил витрину с граффити Бэнкси.
Изначально Guess рекламировал новую капсульную коллекцию как коллаборацию с Brandalised, у которого есть лицензия на использование граффити Бэнкси. Марка предлагает поклонникам художника различные предметы одежды и аксессуары с его работами.
Креативный директор Guess Пол Марчано ранее сказал: «Граффити Бэнкси оказало феноменальное влияние, которое будоражит всю поп-культуру. Эта новая капсульная коллекция с Brandalised — попытка модной индустрии выразить свою благодарность».
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.