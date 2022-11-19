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Бэнкси обвинил бренд Guess в краже его граффити. Он призывает подписчиков украсть что‑то из магазина
Виктория Шанина
19 ноября 2022 17:07

Британский анонимный уличный художник Бэнкси призвал магазинных воров украсть что‑то из бутиков американского бренда Guess. Такое обращение он опубликовал в своем инстаграме*.

По словам Бэнкси, бренд незаконно разместил на витрине одно из граффити художника.

«Они помогли себе с помощью моей работы, не спрашивая меня об этом. Так что может быть плохого в том, что вы сделаете то же самое с их одеждой?» — пишет художник.

Как отмечает Hypebeast, после публикации этого поста Guess закрыл магазин и завесил витрину с граффити Бэнкси.

Изначально Guess рекламировал новую капсульную коллекцию как коллаборацию с Brandalised, у которого есть лицензия на использование граффити Бэнкси. Марка предлагает поклонникам художника различные предметы одежды и аксессуары с его работами.

Креативный директор Guess Пол Марчано ранее сказал: «Граффити Бэнкси оказало феноменальное влияние, которое будоражит всю поп-культуру. Эта новая капсульная коллекция с Brandalised — попытка модной индустрии выразить свою благодарность».

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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