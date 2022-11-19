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По роману «Атлант расправил плечи» снимут сериал
Дарья Мельникова
19 ноября 2022 17:35

Медиакомпания The Daily Wire приобрела права на разработку и экранизацию антиутопического романа Айн Рэнд 1957 года «Атлант расправил плечи». Об этом сообщает Deadline.

Сериал будут снимать для стримингового сервиса Dailywire+. Разработка начнется в декабре. Дата премьеры пока не объявлена.

Действие книги развивается в антиутопических США, где частный бизнес страдает от все более обременительных законов и правил. По сюжету руководительница железнодорожной компании Дэгни Таггарт и ее любовник магнат Хэнк Реарден обнаруживают, что загадочная фигура по имени Джон Голт убеждает других руководителей бизнеса отказаться от своих компаний и исчезнуть.

В консервативной литературе роман «Атлант расправил плечи» на протяжении десятилетий считается каноничным. Продюсер «Крестного отца» Альберт Радди пытался снять экранизацию в течение многих лет. Кинотрилогия, основанная на книге, наконец вышла в 2011 году, в главных ролях снялись Тейлор Шиллинг и Саманта Матис.

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Айн РэндСаманта Матис
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