Netflix показал музыкальный ролик из «Пиноккио» Гильермо дель Торо

В ролике актер Грегори Манн, который озвучивает Пиноккио, исполнил песню «Ciao Papa».
Действие мультфильма происходит в 1930-е годы в фашистской Италии. В ранее вышедшем трейлере подчеркивалось, что картина расскажет историю, о которой зрители, как им кажется, знают все. На самом же деле многое из жизни деревянного мальчика остается неизвестным.
Премьера фильма, снятого Гильермо дель Торо при участии Марка Густафсона в технике стоп-моушен (покадровой съемки), состоится 9 декабря.
В оригинальной версии можно будет услышать голоса Юэна МакГрегора, Грегори Манна, Дэвида Брэдли, Кейт Бланшетт, Тильды Суинтон, Кристофа Вальца и других актеров.