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Netflix показал музыкальный ролик из «Пиноккио» Гильермо дель Торо
Дарья Мельникова
19 ноября 2022 16:04

Netflix опубликовал музыкальный отрывок из анимационного фильма «Пиноккио» Гильермо дель Торо.

В ролике актер Грегори Манн, который озвучивает Пиноккио, исполнил песню «Ciao Papa».

Действие мультфильма происходит в 1930-е годы в фашистской Италии. В ранее вышедшем трейлере подчеркивалось, что картина расскажет историю, о которой зрители, как им кажется, знают все. На самом же деле многое из жизни деревянного мальчика остается неизвестным.

Премьера фильма, снятого Гильермо дель Торо при участии Марка Густафсона в технике стоп-моушен (покадровой съемки), состоится 9 декабря.

В оригинальной версии можно будет услышать голоса Юэна МакГрегора, Грегори Манна, Дэвида Брэдли, Кейт Бланшетт, Тильды Суинтон, Кристофа Вальца и других актеров.

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Netflix
люди
Гильермо дель ТороМарк ГустафсонДэвид БрэдлиКейт Бланшетт
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