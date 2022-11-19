Netflix показал музыкальный ролик из «Пиноккио» Гильермо дель Торо

Действие мультфильма происходит в 1930-е годы в фашистской Италии. В ранее вышедшем трейлере подчеркивалось, что картина расскажет историю, о которой зрители, как им кажется, знают все. На самом же деле многое из жизни деревянного мальчика остается неизвестным.