Ченнинг Татум сыграет шпиона в триллере Дэвида Лейтча

Ченнинг Татум исполнит главную роль в шпионском триллере «Красная рубашка» режиссера Дэвида Лейтча («Дэдпул-2»). Об этом сообщает Deadline.
Подробности сюжета пока не разглашаются. Deadline пишет, что грядущий фильм — это новый взгляд на Джеймса Бонда с потенциалом на полноценную франшизу.
Задумка «Красной рубашки» принадлежит продюсеру и сценаристу Саймону Кинбергу («Шерлок Холмс» Гая Ричи).
В этом году Татум появился в комедии «Затерянный город». 10 февраля 2023 года выйдет «Супер Майк: Последний танец», где актер исполнил роль стриптизера. Посмотреть трейлер можно здесь.