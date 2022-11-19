Реклама
Новости
Ченнинг Татум сыграет шпиона в триллере Дэвида Лейтча
Дарья Мельникова
19 ноября 2022 15:31

Ченнинг Татум исполнит главную роль в шпионском триллере «Красная рубашка» режиссера Дэвида Лейтча («Дэдпул-2»). Об этом сообщает Deadline.

Подробности сюжета пока не разглашаются. Deadline пишет, что грядущий фильм — это новый взгляд на Джеймса Бонда с потенциалом на полноценную франшизу.

Задумка «Красной рубашки» принадлежит продюсеру и сценаристу Саймону Кинбергу («Шерлок Холмс» Гая Ричи).

В этом году Татум появился в комедии «Затерянный город». 10 февраля 2023 года выйдет «Супер Майк: Последний танец», где актер исполнил роль стриптизера. Посмотреть трейлер можно здесь.

расскажите друзьям
люди
Дэвид ЛитчДэвид ЛейтчШерлок ХолмсДжеймс БондСаймон Кинберг
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»