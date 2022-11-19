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Лил Узи Верт выпустил клип «Just Wanna Rock»
Дарья Мельникова
19 ноября 2022 13:02

Американский рэпер Лил Узи Верт выпустил долгожданный клип на трек «Just Wanna Rock».

Режиссером видео выступил Гибсон Хазард, который ранее снял клип «Late to da Party» для Lil Nas X.

В «Just Wanna Rock» Узи Верт собирает своих поклонников в центре Нью-Йорка, устраивая громкую тусовку. К ней присоединяются популярный стример Kai Cenat и рэпер 2Rare.

Премьера трека состоялась еще 18 октября. До этого в тиктоке был опубликован отрывок, который собрал более 500 млн просмотров.

Последний полноценный релиз Лил Узи Верта состоялся летом этого года. Тогда рэпер выпустил мини-альбом «Red & White».

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