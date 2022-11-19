Лил Узи Верт выпустил клип «Just Wanna Rock»

Американский рэпер Лил Узи Верт выпустил долгожданный клип на трек «Just Wanna Rock».
Режиссером видео выступил Гибсон Хазард, который ранее снял клип «Late to da Party» для Lil Nas X.
В «Just Wanna Rock» Узи Верт собирает своих поклонников в центре Нью-Йорка, устраивая громкую тусовку. К ней присоединяются популярный стример Kai Cenat и рэпер 2Rare.
Премьера трека состоялась еще 18 октября. До этого в тиктоке был опубликован отрывок, который собрал более 500 млн просмотров.
Последний полноценный релиз Лил Узи Верта состоялся летом этого года. Тогда рэпер выпустил мини-альбом «Red & White».