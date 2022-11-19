Милли Гибсон сыграет спутницу Пятнадцатого Доктора в сериале «Доктор Кто»

Исполнитель главной роли Гатва подчеркнул, что актриса полна сил и таланта. «С того момента, как она вошла в комнату, она захватила все наше внимание своей игривостью, а затем закрепила это внимание мощным напором своего таланта. Это приключение будет таким диким и таким веселым, что я не могу дождаться, когда смогу бороздить просторы вселенной вместе с Милли», — подчеркнул актер.