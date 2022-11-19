Милли Гибсон сыграет спутницу Пятнадцатого Доктора в сериале «Доктор Кто»

18-летняя актриса Милли Гибсон («Улица коронации») присоединилась к актерскому составу нового сезона «Доктора Кто». Об этом сообщает Deadline.
Девушка сыграет спутницу Пятнадцатого Доктора по имени Руби Сандей. Она дебютирует вместе с Шути Гатвой в 2023 году.
«Хотя я все еще нахожусь в полном неведении, для меня большая честь быть выбранной на роль спутницы Доктора. Эта роль — подарок и воплощение мечты, и я сделаю все возможное», — сказала Гибсон.
Исполнитель главной роли Гатва подчеркнул, что актриса полна сил и таланта. «С того момента, как она вошла в комнату, она захватила все наше внимание своей игривостью, а затем закрепила это внимание мощным напором своего таланта. Это приключение будет таким диким и таким веселым, что я не могу дождаться, когда смогу бороздить просторы вселенной вместе с Милли», — подчеркнул актер.
Подробности сюжета грядущего продолжения «Доктора Кто» держатся в секрете. В качестве шоураннера выступит Расселл Т.Дэвис, который занимал аналогичную должность в девятом и десятом сезонах сериала.
Ранее вышел тизер спецэпизода «Доктора Кто». В нем появился Дэвид Теннант в роли Четырнадцатого Доктора.