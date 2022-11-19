VK планирует разработать игровой движок к концу 2025 года

VK рассчитывает потратить на разработку 2,8 млрд рублей. В будущем компания надеется, что ее движок будет использоваться для производства мультимедиаконтента, в том числе кино и рекламы. Среди потенциальных пользователей в документе упоминаются представители игровой индустрии, вузы и колледжи, занимающиеся разработкой ПО, а также многопрофильные компании «Сбербанк», «Ростех» и «МТС».