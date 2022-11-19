VK планирует разработать игровой движок к концу 2025 года

VK планирует к концу 2025 года разработать игровой движок и выпустить на нем первую игру. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ, направленный в Минцифры.
По данным издания, компания рассчитывает получить финансирование на разработку без бюджетных субсидий и монетизировать ее за счет разделения бесплатной и коммерческой версий.
«Коммерсант» пишет, что VK начнет разработку движка с открытым исходным кодом в январе 2023 года. Прототип визуализатора (компонента, предназначенного для генерирования графики) компания выпустит к сентябрю 2023 года, а на апрель — декабрь 2025 года запланирован выпуск демонстрационной игры.
VK рассчитывает потратить на разработку 2,8 млрд рублей. В будущем компания надеется, что ее движок будет использоваться для производства мультимедиаконтента, в том числе кино и рекламы. Среди потенциальных пользователей в документе упоминаются представители игровой индустрии, вузы и колледжи, занимающиеся разработкой ПО, а также многопрофильные компании «Сбербанк», «Ростех» и «МТС».