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VK планирует разработать игровой движок к концу 2025 года
Дарья Мельникова
19 ноября 2022 09:10

VK планирует к концу 2025 года разработать игровой движок и выпустить на нем первую игру. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ, направленный в Минцифры.

По данным издания, компания рассчитывает получить финансирование на разработку без бюджетных субсидий и монетизировать ее за счет разделения бесплатной и коммерческой версий.

«Коммерсант» пишет, что VK начнет разработку движка с открытым исходным кодом в январе 2023 года. Прототип визуализатора (компонента, предназначенного для генерирования графики) компания выпустит к сентябрю 2023 года, а на апрель — декабрь 2025 года запланирован выпуск демонстрационной игры.

VK рассчитывает потратить на разработку 2,8 млрд рублей. В будущем компания надеется, что ее движок будет использоваться для производства мультимедиаконтента, в том числе кино и рекламы. Среди потенциальных пользователей в документе упоминаются представители игровой индустрии, вузы и колледжи, занимающиеся разработкой ПО, а также многопрофильные компании «Сбербанк», «Ростех» и «МТС».

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КоммерсантСбербанк РоссииРостехМТС
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