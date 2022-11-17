Пограничники Беларуси: Украина начала строить бетонный забор на границе

В октябре председатель погранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо сообщал, что украинская сторона взорвала почти все автомобильные и железнодорожные мосты на границе и заминировала все приграничные дороги. Чиновник также упомянул присутствие украинских бойцов территориальной обороны в приграничной зоне.