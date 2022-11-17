Пограничники Беларуси: Украина начала строить бетонный забор на границе

Украина приступила к строительству бетонного забора с колючей проволокой на белорусско-украинской границе. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
По данным ведомства, заграждение имеет высоту 3-4-метровую высоту и воздвигается в 10-15 метрах от границы Беларуси. Там отметили, что в некоторых местах некоторых местах забора отсутствуют по 2-3 плиты.
Вдоль забора украинская сторона установила наблюдательные посты. «Украинские военные, находящиеся на смотровых вышках, преднамеренно создают напряженную обстановку, целясь из оружия в людей, находящихся на белорусской территории», — утверждают в комитете.
В октябре председатель погранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо сообщал, что украинская сторона взорвала почти все автомобильные и железнодорожные мосты на границе и заминировала все приграничные дороги. Чиновник также упомянул присутствие украинских бойцов территориальной обороны в приграничной зоне.
В начале октября президент Александр Лукашенко заявил об участии Беларуси в российской спецоперации на Украине, но отправку военных в зону боевых действий отрицал.