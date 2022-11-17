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«Здесь ярко горят звезды»: «VK Музыка» ответила на плейлист «Искра», собранный «Яндексом»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:39

«VK Музыка» отреагировала на рекламу проекта «Искра», которую запустила «Яндекс Музыка» накануне. Ответ стриминга можно увидеть на Новом Арбате в Москве.

На огромном экране кинотеатра «Октябрь» появился слоган «Пока вы ждете искру, здесь ярко горят звезды». «VK Музыка» предложила много эксклюзивных релизов — от фрешменов до топовых артистов.

В плейлисте «Искра» от «Яндекс Музыки» собраны треки набирающих популярность артистов. В ноябре главным героем проекта стала группа passmurny из Чебоксар с треками «Сердце» и «Небезопасно».

Кроме них в «Искру» залетели ритм-энд-блюз-исполнитель NXN из Тюмени, поп-артистка из Ярославля Наша Таня, инди-поп-исполнительница pavluchenko из Минска, ритм-энд-блюз-артистка Liili из казахстанского Жаркента и другие.

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