«Здесь ярко горят звезды»: «VK Музыка» ответила на плейлист «Искра», собранный «Яндексом»

«VK Музыка» отреагировала на рекламу проекта «Искра», которую запустила «Яндекс Музыка» накануне. Ответ стриминга можно увидеть на Новом Арбате в Москве.
На огромном экране кинотеатра «Октябрь» появился слоган «Пока вы ждете искру, здесь ярко горят звезды». «VK Музыка» предложила много эксклюзивных релизов — от фрешменов до топовых артистов.
В плейлисте «Искра» от «Яндекс Музыки» собраны треки набирающих популярность артистов. В ноябре главным героем проекта стала группа passmurny из Чебоксар с треками «Сердце» и «Небезопасно».
Кроме них в «Искру» залетели ритм-энд-блюз-исполнитель NXN из Тюмени, поп-артистка из Ярославля Наша Таня, инди-поп-исполнительница pavluchenko из Минска, ритм-энд-блюз-артистка Liili из казахстанского Жаркента и другие.