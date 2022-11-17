«Здесь ярко горят звезды»: «VK Музыка» ответила на плейлист «Искра», собранный «Яндексом»

Кроме них в «Искру» залетели ритм-энд-блюз-исполнитель NXN из Тюмени, поп-артистка из Ярославля Наша Таня, инди-поп-исполнительница pavluchenko из Минска, ритм-энд-блюз-артистка Liili из казахстанского Жаркента и другие.