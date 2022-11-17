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Кино, театр и литература: фестиваль Context объявил программы этого года
Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:59

Международный фестиваль современного танца Context объявил детскую и кинопрограммы. Ими с «Афишей Daily» поделились организаторы мероприятия.

Главными событиями декабря станут первый спектакль для детей и подростков «Почему я танцую», серия мастер-классов от педагогов и хореографов фестиваля, выпуск первой книги для детей о современной хореографии, а также два блока короткометражного кино, посвященных кинотанцу и экспериментам с движением и пластикой.

Сразу после премьерных показов спектакля Анны Щеклеиной «Явь» в Москве (23, 24 и 25 ноября) фестиваль откроет программу Context.Film, а потом переместится в Петербург вместе с программой для детей и подростков «Context. Старт». Дальше детская программа поедет в столицу, а фильмы отправятся по российским городам.

В программе «Кинотанец» в рамках Context.Film представят работы режиссеров, хореографов и артистов из России, Италии, Германии, Франции, Грузии, Армении, Канады, США, Аргентины, Уругвая, Австралии, Индии и Ирана. В нее вошли переосмысленные и перенесенные на экран сценические постановки, киноработы и музыкальные видео, где танец является основой нарратива или главным действующим лицом.

Билеты на «Кинотанец» можно купить тут.

В основе программы «Эксперимент» лежит движение тела. В этом блоке Context.Film движение будет рассматривается не только как язык искусства, но и как базовое проявление жизни и философское понятие.

Билеты на «Эксперимент» можно купить тут.

Спектакль «Почему я танцую» хореографа Александра Фролова рассматривает эволюцию танцевальной техники как метафору развития человека. Авторы спектакля со знанием дела расскажут историю появления профессионала-танцовщика и проведут зрителя по пути рождения танца — от несложных шагов и положений и невозможности преодолеть собственное тело. По их словам, лучше всего эволюция прослеживается на примерах классического танца и contemporary.

Купить билеты на «Почему я танцую» можно здесь.

В этом году фестивалю Context исполнилось десять лет. В этом году он пройдет с 23 сентября по 11 декабря. «Афиша Daily» уже выбрала самые интересные события, на которые стоит попасть.

Подробности по теме
Как фестиваль современного танца Context продолжает строить диалог между Россией и миром
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