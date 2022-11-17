Кино, театр и литература: фестиваль Context объявил программы этого года

Главными событиями декабря станут первый спектакль для детей и подростков «Почему я танцую», серия мастер-классов от педагогов и хореографов фестиваля, выпуск первой книги для детей о современной хореографии, а также два блока короткометражного кино, посвященных кинотанцу и экспериментам с движением и пластикой.