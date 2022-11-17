Уильям Дефо попадает в ловушку после неудачной кражи произведений искусства в трейлере «Внутри»

Focus Features поделился трейлером триллера «Внутри» с Уильямом Дефо в главной роли. Премьера фильма состоится 10 марта 2023 года.
«Внутри» рассказывает историю Немо (Дефо), неудачливого вора произведений искусства, застрявшего в высокотехнологичном нью-йоркском пентхаусе после того, как его ограбление пошло не по плану. Запертый внутри с бесценными творениями он должен придумать план вызволения, но это оказывается гораздо легче сказать, чем сделать.
В фильме также сыграли Джин Бервоетс, Элиза Стайк и Джозия Круг. Режиссером картины стал грек Василис Кацупис, а за сценарий отвечал Бен Хопкинс («Мой друг Ларри»).
В начале января в сети завирусилась и стала мемом фотография Дефо с сигаретой и апельсинами, которая была сделана на съемках «Внутри». «Афиша Daily» собирала самые интересные фотожабы.