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Уильям Дефо попадает в ловушку после неудачной кражи произведений искусства в трейлере «Внутри»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:42

Focus Features поделился трейлером триллера «Внутри» с Уильямом Дефо в главной роли. Премьера фильма состоится 10 марта 2023 года.

«Внутри» рассказывает историю Немо (Дефо), неудачливого вора произведений искусства, застрявшего в высокотехнологичном нью-йоркском пентхаусе после того, как его ограбление пошло не по плану. Запертый внутри с бесценными творениями он должен придумать план вызволения, но это оказывается гораздо легче сказать, чем сделать.

В фильме также сыграли Джин Бервоетс, Элиза Стайк и Джозия Круг. Режиссером картины стал грек Василис Кацупис, а за сценарий отвечал Бен Хопкинс («Мой друг Ларри»).

В начале января в сети завирусилась и стала мемом фотография Дефо с сигаретой и апельсинами, которая была сделана на съемках «Внутри». «Афиша Daily» собирала самые интересные фотожабы.

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