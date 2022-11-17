Уильям Дефо попадает в ловушку после неудачной кражи произведений искусства в трейлере «Внутри»

«Внутри» рассказывает историю Немо (Дефо), неудачливого вора произведений искусства, застрявшего в высокотехнологичном нью-йоркском пентхаусе после того, как его ограбление пошло не по плану. Запертый внутри с бесценными творениями он должен придумать план вызволения, но это оказывается гораздо легче сказать, чем сделать.