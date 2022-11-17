Альбом Brockhampton «The Family» вышел на день раньше. Его называли последним, но выйдет еще один

У релиза есть несколько деталей. Первая: пластинка увидела свет на день раньше заявленного срока. Изначально группа сообщала, что выложит ее завтра, 18 ноября, в пятницу — традиционный для выпуска музыкальных альбомов день недели.
Вторая: ранее Brockhampton называли новую работу финальной в своей карьере. Технически это так, «The Family» — последняя запись коллектива. Однако нюанс в том, что завтра выйдет еще один альбом — «TM». Его записали еще в прошлом году, но оставили, не закончив продакшен. Эту функцию взял на себя участник группы Мэтт Чемпион.
В январе 2022 года Brockhampton сообщили, что приостанавливают деятельность на неопределенный срок. Причины они не раскрыли. Всего с учетом «The Family» на счету группы 7 пластинок. В 2021-м, как сообщал лидер коллектива Кевин Абстракт, должны были выйти сразу два альбома, но увидел свет лишь лонгплей «Roadrunner: New Light, New Machine».