Альбом Brockhampton «The Family» вышел на день раньше. Его называли последним, но выйдет еще один

Вторая: ранее Brockhampton называли новую работу финальной в своей карьере. Технически это так, «The Family» — последняя запись коллектива. Однако нюанс в том, что завтра выйдет еще один альбом — «TM». Его записали еще в прошлом году, но оставили, не закончив продакшен. Эту функцию взял на себя участник группы Мэтт Чемпион.