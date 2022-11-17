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Ксения Собчак извинилась перед Сергеем Чемезовым за «действия коллег»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:52

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак извинилась перед главой Ростеха Сергеем Чемезовым за «действия коллег». Заявление она опубликовала в своем телеграм-канале.

«Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд», — написала Собчак. Речь идет об экс-главреде Tatler Ариане Романовском, коммерческом директоре Кирилле Суханове и журналисте Тамерлане Бигаеве.

Она понадеялась на «сочувствие и снисхождение» правоохранителей и заверила, что «политического контекста тут нет». «Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения», — добавила телеведущая.

15 ноября ТАСС сообщил, что Собчак прибыла в московский офис Ростеха, чтобы провести переговоры с Чемезовым для «улаживания конфликта». Она провела в офисе около 40 минут.

В конце октября суд арестовал Суханова и Романовского. Их обвиняют в вымогательстве у Чемезова 11 млн рублей. Обыски проходили и дома у Собчак, источник RT говорил, что телеведущая проходит по делу подозреваемой.

Собеседники ТАСС заявляли, что Собчак планировали задержать оперативники, но она смогла уехать в Литву через Беларусь. В своем телеграм-канале она назвала арест Суханова недоразумением, с которым, как она надеялась, быстро разберутся.

По данным источника РБК, уголовное дело связано с получением денег за так называемые блоки — гарантию, что телеграм-канал не будет публиковать негативную информацию о какой‑либо персоне или компании.

Адвокат Романовского говорил, что его подзащитный создавал по заданию Собчак материалы для канала «Тушите свет». В одной из публикаций, по его словам, упоминался Сергей Чемезов. По версии следствия, некие лица требовали у главы Ростеха 11 млн рублей за удаление с канала информации, которая может повредить его интересам. Собчак утверждала, что не имеет никакого отношения к «Тушите свет».

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