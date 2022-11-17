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Концерт Little Big в Польше отменен из‑за «политического давления»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:11

Российская группа Little Big накануне сообщила об отмене концерта в польском городе Катовице. Причина отмены — «политическое давление», следует из ее поста во «ВКонтакте».

«Вместе с нашими польскими друзьями и промоутерами мы сделали все возможное, чтобы этот концерт состоялся, потому что мы очень хотели увидеть наших краковских фэнов. Возможно, когда‑нибудь в будущем мы сможем перенести нашу встречу», — написали музыканты.

Little Big пообещали вернуть деньги за билеты и «увидеться в Варшаве». Также они вновь выступили против российской спецоперации на Украине.

24 июня Little Big выпустили антивоенный клип на песню «Generation Cancellation». Авторы клипа попытались показать устройство всего мира и отдельно взятой страны, которое приводит к ударам ракетами по жилым домам. Иосиф Пригожин после этого призвал лишить российского гражданства участников группы.

27 июля Little Big объявили об отмене российского концертного тура. С августа по декабрь 2022 года у группы были запланированы почти три десятка выступлений по всей стране.

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Иосиф Пригожин
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