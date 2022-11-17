Концерт Little Big в Польше отменен из‑за «политического давления»

«Вместе с нашими польскими друзьями и промоутерами мы сделали все возможное, чтобы этот концерт состоялся, потому что мы очень хотели увидеть наших краковских фэнов. Возможно, когда‑нибудь в будущем мы сможем перенести нашу встречу», — написали музыканты.