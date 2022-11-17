Концерт Little Big в Польше отменен из‑за «политического давления»

Российская группа Little Big накануне сообщила об отмене концерта в польском городе Катовице. Причина отмены — «политическое давление», следует из ее поста во «ВКонтакте».
«Вместе с нашими польскими друзьями и промоутерами мы сделали все возможное, чтобы этот концерт состоялся, потому что мы очень хотели увидеть наших краковских фэнов. Возможно, когда‑нибудь в будущем мы сможем перенести нашу встречу», — написали музыканты.
Little Big пообещали вернуть деньги за билеты и «увидеться в Варшаве». Также они вновь выступили против российской спецоперации на Украине.
24 июня Little Big выпустили антивоенный клип на песню «Generation Cancellation». Авторы клипа попытались показать устройство всего мира и отдельно взятой страны, которое приводит к ударам ракетами по жилым домам. Иосиф Пригожин после этого призвал лишить российского гражданства участников группы.
27 июля Little Big объявили об отмене российского концертного тура. С августа по декабрь 2022 года у группы были запланированы почти три десятка выступлений по всей стране.