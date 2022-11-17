Реклама
Новости
Тимоте Шаламе продолжает работу над ролью Боба Дилана. Фильм о музыканте ставили на паузу в 2020-м
Денис Ламехов
Сегодня в 18:20

Актер Тимоте Шаламе заявил, что продолжает работу над ролью американского музыканта Боба Дилана в байопике Джеймса Мэнголда «Going Electric». Шаламе цитирует Variety.

Он сообщил: «Я не переставал готовиться, и это один из величайших подарков для меня. Независимо от того, удастся у нас все или нет, погружение в этот мир — потрясающий опыт. Не буду раскрывать карты и забегать вперед, пусть все станет известно официально. Так или иначе, ветер дует в очень хорошем направлении».

Сама лента, как и намекает название, расскажет об отходе Дилана от фолк- и кантри-музыки и становлении в статусе звезды рок-н-ролла. Сам музыкант занят в фильме в качестве исполнительного продюсера. О работе над картиной стало известно в январе 2020 года, Шаламе рассказывал о подготовке к съемкам, однако затем байопик отложили из‑за пандемии коронавируса.

По информации издания Consequence of Sound, съемки пока не начались и стартуют не раньше начала 2023-го. До этого момента успеют выйти две ленты с Шаламе: хоррор Луки Гуаданьино «Целиком и полностью» и приквел ленты «Чарли и шоколадная фабрика», за который отвечает Пол Кинг.

расскажите друзьям
люди
Боб ДиланДжеймс МэнголдЛука ГуаданьиноПол Кинг
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»