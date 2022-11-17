Тимоте Шаламе продолжает работу над ролью Боба Дилана. Фильм о музыканте ставили на паузу в 2020-м

Он сообщил: «Я не переставал готовиться, и это один из величайших подарков для меня. Независимо от того, удастся у нас все или нет, погружение в этот мир — потрясающий опыт. Не буду раскрывать карты и забегать вперед, пусть все станет известно официально. Так или иначе, ветер дует в очень хорошем направлении».