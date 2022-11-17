Тимоте Шаламе продолжает работу над ролью Боба Дилана. Фильм о музыканте ставили на паузу в 2020-м

Актер Тимоте Шаламе заявил, что продолжает работу над ролью американского музыканта Боба Дилана в байопике Джеймса Мэнголда «Going Electric». Шаламе цитирует Variety.
Он сообщил: «Я не переставал готовиться, и это один из величайших подарков для меня. Независимо от того, удастся у нас все или нет, погружение в этот мир — потрясающий опыт. Не буду раскрывать карты и забегать вперед, пусть все станет известно официально. Так или иначе, ветер дует в очень хорошем направлении».
Сама лента, как и намекает название, расскажет об отходе Дилана от фолк- и кантри-музыки и становлении в статусе звезды рок-н-ролла. Сам музыкант занят в фильме в качестве исполнительного продюсера. О работе над картиной стало известно в январе 2020 года, Шаламе рассказывал о подготовке к съемкам, однако затем байопик отложили из‑за пандемии коронавируса.
По информации издания Consequence of Sound, съемки пока не начались и стартуют не раньше начала 2023-го. До этого момента успеют выйти две ленты с Шаламе: хоррор Луки Гуаданьино «Целиком и полностью» и приквел ленты «Чарли и шоколадная фабрика», за который отвечает Пол Кинг.