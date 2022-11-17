Окровавленный военный под красной звездой: вышел новый клип Shortparis

В ролике участники группы, одетые в рабочую одежду, устанавливают строительные леса, где происходит основное действо клипа. В конце видео из конструкции появляется красная звезда и мужчина в форме, похожей на офицерскую, с окровавленным ртом и животом. Затем — надпись «Новый порядок» на черном фоне.