Окровавленный военный под красной звездой: вышел новый клип Shortparis

Shortparis выпустили клип на «Новое новое» — заглавный трек с недавнего мини-альбома.
В ролике участники группы, одетые в рабочую одежду, устанавливают строительные леса, где происходит основное действо клипа. В конце видео из конструкции появляется красная звезда и мужчина в форме, похожей на офицерскую, с окровавленным ртом и животом. Затем — надпись «Новый порядок» на черном фоне.
«Новое новое» музыканты выпустили 4 ноября, заявив, что «если вы хотите подпевать песням, то правильнее это делать сквозь сжатые зубы». На пластинку попали 4 трека с отсылками к русской культуре и невеселому сегодняшнему дню.
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