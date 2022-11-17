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Окровавленный военный под красной звездой: вышел новый клип Shortparis
Семён Гудошников
Сегодня в 16:22

Shortparis выпустили клип на «Новое новое» — заглавный трек с недавнего мини-альбома.

В ролике участники группы, одетые в рабочую одежду, устанавливают строительные леса, где происходит основное действо клипа. В конце видео из конструкции появляется красная звезда и мужчина в форме, похожей на офицерскую, с окровавленным ртом и животом. Затем — надпись «Новый порядок» на черном фоне.

«Новое новое» музыканты выпустили 4 ноября, заявив, что «если вы хотите подпевать песням, то правильнее это делать сквозь сжатые зубы». На пластинку попали 4 трека с отсылками к русской культуре и невеселому сегодняшнему дню.

В конце года Shortparis дадут концерты в Москве и Петербурге. Столичное выступление пройдет 27 ноября в клубе Atmosphere (тут билеты), петербургское — 4 декабря на площадке A2 Green Concert (билеты здесь).

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