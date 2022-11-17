В Эстонии отклонили законопроект о запрете русского языка в публичном пространстве

Консервативная народная партия предлагала «публично-правовым и частноправовым юридическим лицам Эстонской Республики в деятельности, направленной на население Эстонии, использовать только государственный язык». К эстонскому тексту было разрешено добавлять перевод на иностранный язык, «но не на русском языке».