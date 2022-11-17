В Эстонии отклонили законопроект о запрете русского языка в публичном пространстве

Парламент Эстонии решил отклонить законопроект, который запрещает использовать русский язык в публичном пространстве. Об этом сообщает «Интерфакс».
Консервативная народная партия предлагала «публично-правовым и частноправовым юридическим лицам Эстонской Республики в деятельности, направленной на население Эстонии, использовать только государственный язык». К эстонскому тексту было разрешено добавлять перевод на иностранный язык, «но не на русском языке».
Поправки должны были включить в законы «О языке», «Об услугах средств массовой информации», «О рекламе», в Уголовный кодекс и другие законодательные акты.
В ходе обсуждения депутат Эдуард Одинец заявил, что «позорно уже то, что в парламенте государства — члена ЕС приходится обсуждать исключение одного языка из использования в публичном пространстве».
В сентябре Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для граждан России с шенгенскими визами. Мера коснулась также тех россиян, которым визы были выданы третьими государствами.