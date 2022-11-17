Вячеслав Муругов покинул телеканал СТС и НМГ. Его место займет Александр Акопов

Вячеслав Муругов стал гендиректором СТС еще в 2008 году. С 2019 года он был заместителем гендиректора НМГ по развлекательному вещанию. За свою карьеру Муругов спродюсировал крупные проекты, такие как «Кухня в Париже», «Лед» и «Лед-2».