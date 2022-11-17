Вячеслав Муругов покинул телеканал СТС и НМГ. Его место займет Александр Акопов

Вячеслав Муругов решил покинуть пост гендиректора телеканала СТС и замгендиректора «Национальной Медиа Группы» (НМГ). Об этом сообщает «Интерфакс».
Акопов будет отвечать за развитие и повышение эффективности бизнеса развлекательных каналов НМГ, онлайн-сервиса more.tv, а также собственное производство контента холдинга.
Вячеслав Муругов стал гендиректором СТС еще в 2008 году. С 2019 года он был заместителем гендиректора НМГ по развлекательному вещанию. За свою карьеру Муругов спродюсировал крупные проекты, такие как «Кухня в Париже», «Лед» и «Лед-2».
«Мы глубоко признательны Вячеславу за его многолетний вклад в развитие развлекательного бизнеса НМГ. Благодаря его блестящей индустриальной экспертизе и лидерству развлекательные каналы холдинга уже много лет подряд занимают лидирующие позиции и пользуются заслуженным вниманием рекламодателей», — рассказала гендиректор НМГ Светлана Баланова.
Акопов в качестве продюсера выпустил более 100 программ и сериалов. Среди них — «Марш Турецкого», «Бригада», «Идиот», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», «Татьянин день», «Закрытая школа», «Екатерина», «Елизавета» и другие.