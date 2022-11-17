Бэнкси выиграл дело о праве на товарный знак, это позволит ему и впредь скрывать свою личность

Британский уличный художник Бэнкси выиграл многолетний спор об использовании прав на товарный знак, связанный с его работой «Laugh Now But One Day We’ll Be in Charge» (2003; в переводе с английского «Можете смеяться, но однажды к власти придем мы»). Об этом сообщает The Art Newspaper.
Решение принято апелляционным судом, где Бэнкси обжаловал постановление Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), указавшего, что художник регистрирует свои работы как товарные знаки, однако сохраняет анонимность — и в этом случае его невозможно однозначно определить как владельца прав.
За 2020–2021 годы он потерял права как минимум на девять работ. Кроме «Laugh Now…» это «Radar Rat» («Крыса с радаром»), «Nola or the „Umbrella Girl“» («Новый Орлеан, или „Девочка с зонтиком“»), «Bomb Love» («Любовь к бомбе»), «Love Rat» («Влюбленная крыса») и «Rage, the Flower Thrower» («Метатель цветов»).
Юрлицо Бэнкси Pest Control Office зарегистрировало товарный знак в июне 2019 года. Однако затем британский производитель открыток Full Color Black, выпускающий товары с изображениями работ Бэнкси, оспорил регистрацию знака, утверждая, что тот «не обладает достаточными отличительными чертами» и зарегистрирован «недобросовестно».
В 2019-м был открыт официальный магазин Бэнкси в Лондоне, но он так и не заработал: это было концептуальное решение. Бэнкси заявил, что для него запуск магазина — единственный способ защитить себя от посягательств на авторское право. EUIPO не принял открытие во внимание, так как на деле товары не продавались.
В свете того, что решение ведомства признано недействительным, юристы — собеседники The Art Newspaper сходятся в том, что Бэнкси может продолжать скрывать личность. «Его заявление „авторское право — для лузеров“ не должно влиять на законность регистрации товарного знака», — добавили в компании HGF limited, которая специализируется на авторском праве.
Адвокаты производителя открыток заявили, что обжаловать решение не будут, а дождутся следующих шагов художника. О возможной судьбе авторских прав на оставшиеся работы The Art Newspaper не сообщает.
Настоящее имя Бэнкси и детали его биографии доподлинно неизвестны. Широко распространена версия, что под этим псевдонимом скрывается Робин Ганнингем, уроженец города Йейт, расположенного неподалеку от Бристоля. Среди других претендентов называют сооснователя Massive Attack и U.N.K.L.E. Роберта Дель Наю. В 2017 году британский музыкант Голди в разговоре с журналистом случайно назвал Бэнкси Робом, что иногда интерпретируют как «Роббо» или «Роба».