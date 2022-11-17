Бэнкси выиграл дело о праве на товарный знак, это позволит ему и впредь скрывать свою личность

В 2019-м был открыт официальный магазин Бэнкси в Лондоне, но он так и не заработал: это было концептуальное решение. Бэнкси заявил, что для него запуск магазина — единственный способ защитить себя от посягательств на авторское право. EUIPO не принял открытие во внимание, так как на деле товары не продавались.