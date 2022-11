Бэнкси выиграл дело о праве на товарный знак, это позволит ему и впредь скрывать свою личность

Британский уличный художник Бэнкси выиграл многолетний спор об использовании прав на товарный знак, связанный с его работой «Laugh Now But One Day We’ll Be in Charge» (2003; в переводе с английского «Можете смеяться, но однажды к власти придем мы»). Об этом сообщает The Art Newspaper.