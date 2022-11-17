Вышел трейлер документалки о Викторе Пелевине

Kion опубликовал трейлер документального фильма «Пелевин» — о российском писателе. Премьера проекта состоится в день 60-летия Пелевина — 22 ноября.
«Пелевин» — это авторский проект режиссера Родиона Чепеля, создателя фильма «Дуров». В ленте Чепель снова попытается погрузиться в мир героя, которому удается сохранять анонимность, несмотря на широкую известность.
В рамках работы над проектом режиссер изучил архивы, ранние работы писателя, а также пообщался с людьми, которые знакомы с Пелевиным. Среди них — друг детства Евгений Петренко, одногруппник по Литературному институту имени А.М.Горького главный редактор журнала «Литературное обозрение» Виктор Куллэ, а также художник и музыкант Гермес Зайготт.
В документалке также появляются бывший редактор «Эксмо» Ольга Аминова, первый главред Vogue Russia Алена Долецкая, литературный критик Галина Юзефович, китаист Бронислав Виногродский, создатель компьютерной программы Punto Switcher Сергей Москалев и другие герои.
«У Пелевина было тотальное безразличие к признанию. Этим он мне сразу невероятно понравился. У него есть некие занятия, которое он считает более интересными, достойными, увлекательными. Все, что он делал в литературе, всегда было чуть-чуть (или не чуть-чуть) на шаг вперед. Где под шагом я имею в виду 5 лет, 7 лет, 10 лет. Он каким‑то своим животным нюхом чувствовал, что грядет», — подчеркивает Долецкая.