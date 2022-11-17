«Яндекс Маркет» и Go Circle объединили 91 вязальщицу в совместном проекте «Связь»

На бирке каждого изделия можно найти имя мастерицы, ее город, а также время, за которое свитер был связан, в среднем от 60 до 200 часов. Каждая вещь упакована в водорастворимый пакет, а сопроводительная карточка выполнена из переработанной бумаги с семенами алиссума — достаточно положить ее в землю и регулярно поливать, чтобы растение проросло.