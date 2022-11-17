«Яндекс Маркет» и Go Circle объединили 91 вязальщицу в совместном проекте «Связь»

«Яндекс Маркет» и движение экологических инициатив Go Circle объединили 91 вязальщицу в новом проекте — для исследования связей между людьми, внутри сообществ и вне их.
Результатом проекта под названием «Связь» стал связанный вручную свитер. Его идея гласит, что каждый человек является продолжением его социального, природного и культурного окружения.
Сейчас на «Яндекс Маркете» представлено 150 уникальных свитеров, созданных мастерицами из 59 городов России. Изделия выполнены из 100%-ной шерсти локального производства, а для цветных деталей использовалась пряжа от бывшего в употреблении трикотажа.
К каждому свитеру в комплекте идет набор съемных помпонов, которые изготовили мастера села Великая Губа в Карелии. С их помощью каждый уникальный сам по себе свитер можно дополнительно кастомизировать и обновить.
На бирке каждого изделия можно найти имя мастерицы, ее город, а также время, за которое свитер был связан, в среднем от 60 до 200 часов. Каждая вещь упакована в водорастворимый пакет, а сопроводительная карточка выполнена из переработанной бумаги с семенами алиссума — достаточно положить ее в землю и регулярно поливать, чтобы растение проросло.