Как население Земли будет расти, пройдя отметку в 8 млрд человек? Отвечают исследователи

Качество поступающих из республики данных, по его словам, улучшилось — повлияло на это окончание в КНР политики одного ребенка. Герланд сообщил, что некоторые родители, особенно если у них была девочка, не регистрировали факт рождения официально. По этой причине многие дети отсутствовали в госстатистике до тех пор, пока не шли в школу. ООН в этой ситуации опиралась на данные КНР об образовании.