Как население Земли будет расти, пройдя отметку в 8 млрд человек? Отвечают исследователи

15 ноября Организация Объединенных Наций сообщила, что численность населения Земли достигла 8 млрд человек. Научно-популярное издание Nature поговорило с учеными о том, как будет меняться эта цифра. Выбрали главное из материала.
Ретроспектива
Чтобы популяция планеты приросла новым миллиардом, понадобилось 12 лет: семимиллиардный житель Земли родился в Калининграде в присутствии наблюдателей ООН 31 октября 2011 года. Отметку в 2 млрд человечество зафиксировало в 1930-м.
Причина стремительного роста населения на протяжении XX века — достижения в области здравоохранения и медицины, отмечают исследователи. Открытия позволили выжить — и дожить до зрелого возраста — большему количеству детей. Одновременно с этим коэффициент рождаемости (среднее число детей, приходящихся на одну женщину) в странах с низким уровнем дохода оставался на высоком уровне.
Отметка в 8 млрд
«Это грубое приближение, скорее символический результат, — заявил руководитель демографической работы в отделе народонаселения ООН Патрик Герланд. — Возможно, мы прошли эту точку, а может, пройдем чуть позже. Но да, примерно в это время население планеты достигло 8 млрд человек».
При этом, как говорит Nature, методы подсчета, которыми пользуется ООН, в последние годы улучшились. Однако все равно остаются слепые зоны — особенно в странах, переживающих конфликты и гуманитарные кризисы. Герланд добавил: «Точность лежащей в основе исследований эмпирической информации сильно рознится по всему миру».
Прогнозы
Последний к текущему моменту документ Организации Объединенных Наций, посвященный численности населения Земли в будущем, вышел в июле. Долгосрочный прогноз в нем изменился в сторону уменьшения — с 11 млрд человек к 2100 году до 10,4 млрд.
Это не единственная оценка. В 2018 году Международный институт прикладного системного анализа (IIASA) в Вене прогнозировал, что к концу XXI века земная популяция составит порядка 9,5 млрд человек. Сейчас институт готовит обновление: цифру увеличат до 10–10,1 млрд.
Другие исследования дают разброс от 8,8 млрд до почти 11 млрд человек. Почему так происходит? Исследователь Венского института демографии Томас Соботка сообщил Nature, что одна из причин — различия в предполагаемых коэффициентах рождаемости.
Он привел пример: даже небольшое изменение в модели, где учитываются коэффициенты рождаемости, может привести к тому, что прогноз для одной из крупных стран покажет аж сотню дополнительных миллионов человек на горизонте ближайших 80 лет.
Китай
Отдельно Nature упоминает самое крупное по населению государство мира — КНР. Прогнозы ООН предполагают, что демографически Китай уже достиг пика, теперь число его граждан будет сокращаться по крайней мере до конца века. Патрик Герланд заявил: «Статистика Китая показывает, что в стране фиксируется больше смертей, чем фактов рождения, — в этой ситуации популяция будет убывать».
Качество поступающих из республики данных, по его словам, улучшилось — повлияло на это окончание в КНР политики одного ребенка. Герланд сообщил, что некоторые родители, особенно если у них была девочка, не регистрировали факт рождения официально. По этой причине многие дети отсутствовали в госстатистике до тех пор, пока не шли в школу. ООН в этой ситуации опиралась на данные КНР об образовании.