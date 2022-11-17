В США снимут документальный фильм об операторе Галине Хатчинс

«Как режиссер я хотела снимать фильмы с ней. Никогда бы не подумала, что буду снимать картину о ней. Мир потерял великого художника, но я потеряла друга. Меня огорчает, что ее гениальность как художника была омрачена обстоятельствами ее смерти», — поделилась Мейсон.