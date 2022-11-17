В США снимут документальный фильм об операторе Галине Хатчинс

Американская студия Story Syndicate начала работу над полнометражным документальным фильмом об операторе Галине Хатчинс. Об этом сообщает Deadline.
Картина расскажет о жизни и творчестве Хатчинс, а также о ее гибели на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Режиссером выступит номинантка на «Эмми» Рейчел Мейсон («Книжный цирк»). Проект поддерживает муж покойной кинематографистки Мэтт Хатчинс.
«Как режиссер я хотела снимать фильмы с ней. Никогда бы не подумала, что буду снимать картину о ней. Мир потерял великого художника, но я потеряла друга. Меня огорчает, что ее гениальность как художника была омрачена обстоятельствами ее смерти», — поделилась Мейсон.
Продюсировать ленту будет Джули Мец, которая сблизилась семьями с Хатчинс во время работы в киноиндустрии.
Хатчинс — уроженка Городца в Житомирской области Украины. Долгое время Галина жила на советской военной базе в Арктике (ее отец был военным моряком). Образование будущая оператор получила в Киеве, а затем работала журналисткой в Восточной Европе.
Ее кинокарьера началась в Британии с работы над документальными фильмами. После этого Хатчинс переехала в Лос-Анджелес, где с 2013 по 2015 год училась в консерватории Американского института кино.
Галина стала известной в профессиональной среде благодаря участию в независимых кинопроектах. Высокую оценку получила ее операторская работа в супергеройском мистическом триллере «Archenemy» («Заклятый враг») и социальном хорроре «Darlin’» («Дорогуша»). В 2019 году журнал American Cinematographer назвал Хатчинс «восходящей звездой» кинематографа.
Во время съемок вестерна «Ржавчина» Галина Хатчинс погибла от выстрела Алека Болдуина — исполнителя главной роли. Как сообщалось, актер взвел курок во время репетиции, не зная, что в оружии боевые патроны. Расследование обстоятельств гибели 42-летней Хатчинс еще не закончено. «Ржавчину» планируют доснять в 2023 году.