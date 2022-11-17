Тарантино снимет восьмисерийный сериал

Режиссер не раскрыл, о чем будет сериал, и другие подробности проекта. Возможно, это будет сериальное продолжение неовестерна «Правосудие», шесть сезонов которого вышли на американском кабельном канале FX. В феврале Deadline со ссылкой на источники сообщал, что Тарантино участвовал в переговорах о режиссуре одного или двух эпизодов проекта.