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Тарантино снимет восьмисерийный сериал
Семён Гудошников
Сегодня в 11:08

Квентин Тарантино планирует снять в следующем году восьмисерийный сериал. Об этом он рассказал во время презентации своей книги «Размышления о кино» («Cinema Speculation») в Нью-Йорке, пишет Variety.

Режиссер не раскрыл, о чем будет сериал, и другие подробности проекта. Возможно, это будет сериальное продолжение неовестерна «Правосудие», шесть сезонов которого вышли на американском кабельном канале FX. В феврале Deadline со ссылкой на источники сообщал, что Тарантино участвовал в переговорах о режиссуре одного или двух эпизодов проекта.

Тарантино уже работал на телевидении. В 2005 году он снял два эпизода шоу «C.S.I.: Место преступления».

Одним из нереализованных проектов режиссера стала четвертая часть научно-фантастического фильма «Звездный путь». В начале 2020 года он сказал, что отказывается от его создания, не объяснив причины.

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Квентин Тарантино
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