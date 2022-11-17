Тарантино снимет восьмисерийный сериал

Квентин Тарантино планирует снять в следующем году восьмисерийный сериал. Об этом он рассказал во время презентации своей книги «Размышления о кино» («Cinema Speculation») в Нью-Йорке, пишет Variety.
Режиссер не раскрыл, о чем будет сериал, и другие подробности проекта. Возможно, это будет сериальное продолжение неовестерна «Правосудие», шесть сезонов которого вышли на американском кабельном канале FX. В феврале Deadline со ссылкой на источники сообщал, что Тарантино участвовал в переговорах о режиссуре одного или двух эпизодов проекта.
Тарантино уже работал на телевидении. В 2005 году он снял два эпизода шоу «C.S.I.: Место преступления».
Одним из нереализованных проектов режиссера стала четвертая часть научно-фантастического фильма «Звездный путь». В начале 2020 года он сказал, что отказывается от его создания, не объяснив причины.