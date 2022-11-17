РКН заблокировал сайт «Новой газеты»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Новой газеты» и ее проекта «Свободное пространство». Об этом сообщает РБК.
По данным издания, у некоторых операторов сайт «Новой газеты» еще открывается, но на нем появляется предупреждение, что «с ночи на 17 ноября» у части пользователей из России «затруднен» доступ.
28 марта «Новая газета» приостановила работу до окончания российской военной спецоперации на Украине. Перед этим редакция и учредитель издания получили два предупреждения от Роскомнадзора за «упоминание НКО-иноагента без маркировки».