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РКН заблокировал сайт «Новой газеты»
Дарья Мельникова
Сегодня в 09:27

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Новой газеты» и ее проекта «Свободное пространство». Об этом сообщает РБК.

По данным издания, у некоторых операторов сайт «Новой газеты» еще открывается, но на нем появляется предупреждение, что «с ночи на 17 ноября» у части пользователей из России «затруднен» доступ.

28 марта «Новая газета» приостановила работу до окончания российской военной спецоперации на Украине. Перед этим редакция и учредитель издания получили два предупреждения от Роскомнадзора за «упоминание НКО-иноагента без маркировки».

В сентябре суд аннулировал лицензию СМИ сначала у печатной версии «Новой газеты», а затем у сайта. Такое решение было принято РКН в связи с непредставлением устава редакции в установленные законом о СМИ сроки.

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