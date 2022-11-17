Имоджен Путс сыграет в режиссерском дебюте Кристен Стюарт «Хронология воды»

Актриса Имоджен Путс («Отец») исполнит главную роль в первой полнометражной работе Кристен Стюарт «Хронология воды». Об этом сообщает Deadline.
Стюарт написала сценарий к картине совместно с Энди Минго («Роман»). В его основу легли мемуары Лидии Юкнавич.
Сюжет расскажет о молодой писательнице, которая всю жизнь страдала от психологических травм детства. Однако она нашла спасение в написании книг и в карьере учителя.
«„Мемуары Лидии“ — это незабываемый опыт. Для меня жизненно важно воплотить этот опыт в кино, я хочу, чтобы у нас получился этот фильм», — рассказала Стюарт.