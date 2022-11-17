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Имоджен Путс сыграет в режиссерском дебюте Кристен Стюарт «Хронология воды»
Дарья Мельникова
Сегодня в 09:04

Актриса Имоджен Путс («Отец») исполнит главную роль в первой полнометражной работе Кристен Стюарт «Хронология воды». Об этом сообщает Deadline.

Стюарт написала сценарий к картине совместно с Энди Минго («Роман»). В его основу легли мемуары Лидии Юкнавич.

Сюжет расскажет о молодой писательнице, которая всю жизнь страдала от психологических травм детства. Однако она нашла спасение в написании книг и в карьере учителя.

«„Мемуары Лидии“ — это незабываемый опыт. Для меня жизненно важно воплотить этот опыт в кино, я хочу, чтобы у нас получился этот фильм», — рассказала Стюарт.

Киноленту спродюсируют Ридли Скотт («Бегущий по лезвию») и Майкл Прус («Женщина в огне»).

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