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СМИ: в Стамбуле десять человек пострадали при взрыве газа
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:55

В Стамбуле в центральном районе Фатих произошел взрыв газа в ходе работ на газопроводе. Из‑за него пострадали по меньшей мере десять человек, сообщило турецкое издание DHA.

Причина произошедшего пока не ясна. По информации СМИ, на газопроводе произошла утечка. Взрыв привел к пожару, который затронул первый этаж трехэтажного здания.

Пострадавшими оказались трое работников газовой компании, а также еще семь человек. Все десять человек были госпитализированы. Пожарные оперативно потушили возгорание.

Тем не менее, в районе инцидента возникла паника. Она объяснима: за последнюю неделю в городе случились сразу несколько чрезвычайных происшествий.

Накануне, 15 ноября, в Стамбуле загорелся и взорвался автомобиль — огонь перекинулся на еще несколько машин. А 13 ноября на улице Истикляль произошел теракт.

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