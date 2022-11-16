СМИ: в Стамбуле десять человек пострадали при взрыве газа

В Стамбуле в центральном районе Фатих произошел взрыв газа в ходе работ на газопроводе. Из‑за него пострадали по меньшей мере десять человек, сообщило турецкое издание DHA.
Причина произошедшего пока не ясна. По информации СМИ, на газопроводе произошла утечка. Взрыв привел к пожару, который затронул первый этаж трехэтажного здания.
Пострадавшими оказались трое работников газовой компании, а также еще семь человек. Все десять человек были госпитализированы. Пожарные оперативно потушили возгорание.
Тем не менее, в районе инцидента возникла паника. Она объяснима: за последнюю неделю в городе случились сразу несколько чрезвычайных происшествий.