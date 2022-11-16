Реклама
Новости
Звезда «Во все тяжкие» Анна Ганн горюет о пропавшей дочери в трейлере «Извинение»
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:23

В сети появился трейлер триллера «Извинение», главную роль в котором сыграла звезда сериала «Во все тяжкие» Анна Ганн. Ролик опубликовали на ютьюб-канале RLJE Films.

Фильм выйдет в кинотеатрах и на стриминговом сервисе AMC+ 16 декабря. Он расскажет о женщине по имени Дарлен Хэган, чья дочь пропала 20 лет назад. За прошедшие годы Дарлен стала алкоголичкой и успела излечиться от зависимости.

Но боль от потери ребенка не ушла, и однажды у женщины появляется возможность отомстить за дочь. Бывший шурин Дарлен раскрывает горюющей матери страшную тайну, которая толкает героиню на тропу возмездия.

События фильма происходят в канун Рождества, которое Дарлен должна отметить с семьей. Дарлен предстоит подготовить праздник, с чем ей помогает подруга и соседка Гретхен. Ее в картине сыграла Жанин Гарофало.

В роли экс-шурина главной героини предстал Линус Роах. Сценаристкой и режиссером триллера выступила Элисон Стар Лок, оператором стал Джек Гэсвелл, а продюсерами — Марк Уорд, Майкл Макгир, Лиза Вэлен, Ким Шерман и Стейси Йоргенсен.

расскажите друзьям
люди
Анна Ганн
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»