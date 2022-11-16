Звезда «Во все тяжкие» Анна Ганн горюет о пропавшей дочери в трейлере «Извинение»

В сети появился трейлер триллера «Извинение», главную роль в котором сыграла звезда сериала «Во все тяжкие» Анна Ганн. Ролик опубликовали на ютьюб-канале RLJE Films.
Фильм выйдет в кинотеатрах и на стриминговом сервисе AMC+ 16 декабря. Он расскажет о женщине по имени Дарлен Хэган, чья дочь пропала 20 лет назад. За прошедшие годы Дарлен стала алкоголичкой и успела излечиться от зависимости.
Но боль от потери ребенка не ушла, и однажды у женщины появляется возможность отомстить за дочь. Бывший шурин Дарлен раскрывает горюющей матери страшную тайну, которая толкает героиню на тропу возмездия.
События фильма происходят в канун Рождества, которое Дарлен должна отметить с семьей. Дарлен предстоит подготовить праздник, с чем ей помогает подруга и соседка Гретхен. Ее в картине сыграла Жанин Гарофало.
В роли экс-шурина главной героини предстал Линус Роах. Сценаристкой и режиссером триллера выступила Элисон Стар Лок, оператором стал Джек Гэсвелл, а продюсерами — Марк Уорд, Майкл Макгир, Лиза Вэлен, Ким Шерман и Стейси Йоргенсен.