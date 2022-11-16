Звезда «Во все тяжкие» Анна Ганн горюет о пропавшей дочери в трейлере «Извинение»

Фильм выйдет в кинотеатрах и на стриминговом сервисе AMC+ 16 декабря. Он расскажет о женщине по имени Дарлен Хэган, чья дочь пропала 20 лет назад. За прошедшие годы Дарлен стала алкоголичкой и успела излечиться от зависимости.